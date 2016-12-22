Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Безусловно, Армения была бы не против участия дружественного Ирана в качестве посредника в нагорно-карабахском урегулировании. Об этом 22 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил иранист Вардан Восканян.

<Однако этот шаг таит в себе ряд угроз, так как изменение формата <тройки> Минской группы ОБСЕ может создать прецедент для его изменения и в последующем, что не выгодно армянской стороне, и в чем заинтересованы Азербайджан и Турция>, - отметил эксперт.

В тоже время он констатировал, что иранская риторика в вопросе карабахского урегулирования всегда отличалась от других стран, что вполне логично. По его словам, в свое время Иран немало сделал для установления перемирия в зоне карабахского конфликта, и Армения не может это ни ценить. Восканян также убежден, что официальный Тегеран заинтересован в проармянском урегулировании карабахского конфликта с точки зрения нежелания изменения армяно-иранской границы в пользу Азербайджана и введения международных миротворческий сил в регион.

Накануне, в Ереване президент Ирана Хасан Роухани, в частности, заявил, что ИРИ надеется на скорое решение нагорно-карабахского конфликта. При этом он выразил надежду на то, что в регионе установится мир и стабильность: <Для нас Армения и Азербайджан дружественные страны, и мы надеемся, что станем свидетелями установления мира и стабильности в регионе. Это пойдет на пользу всему региону. У вопроса нет военного решения, и мы хотели бы видеть его решение мирным путем>.