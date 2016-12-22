Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.По сведениям газеты <Жаманак> в настоящее время на политическом поле Армении идет процесс создания нового альянса вокруг второго президента Роберта Кочаряна.

Согласно газете, осью альянса станет экс-министр обороны Сейран Оганян. В новосозданное объединение, как отмечает издание, войдут Демократическая партия и партия <Единение>. Газета не исключает, что в ближайшее время некоторые деятели покинут правящую Республиканскую партию и примкнут к новосозданному объединению.

Отметим, что на днях Сейран Оганян заявил о своем намерении возвратиться в политику, дабы осуществить качественные преобразования в общественно-политической жизни Армении.