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 Четверг, 22 Декабря 2016

Татевик Шагунян

Газета: Создается новый прокочаряновский политический альянс

Газета: Создается новый прокочаряновский политический альянс

АрмИнфо.По сведениям газеты <Жаманак> в настоящее время на политическом поле Армении идет процесс создания нового альянса вокруг второго президента Роберта Кочаряна.

Согласно газете, осью альянса станет экс-министр обороны Сейран Оганян. В новосозданное объединение, как отмечает издание, войдут Демократическая партия и партия <Единение>. Газета не исключает, что в ближайшее время некоторые деятели покинут правящую Республиканскую партию и примкнут к новосозданному объединению.

Отметим, что на днях Сейран Оганян заявил о своем намерении возвратиться в политику, дабы осуществить качественные преобразования в общественно-политической жизни Армении.

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